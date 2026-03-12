От операторов БпЛА до механиков: какие военные профессии выбирают добровольцы ВСУ

Система рекрутинга в Сила обороны Украины позволяет кандидатам выбирать военную специальность, соответствующую их навыкам. Это позволяет использовать гражданский опыт в качестве базы для эффективной службы. В январе и феврале 2026 года самыми популярными направлениями стали пять специальностей. Каждый третий доброволец избрал специальность оператора БпЛА.

1 . Операторы БпЛА

Эту профессию выбирает каждый третий кандидат ( около 33%). Работа предусматривает управление беспилотниками для разведки, корректировки огня и нанесения ударов.

Подразделения предпочитают кандидатов 18–45 лет, которые имеют базовые технические навыки, могут сохранять внимательность и концентрацию в течение длительного времени.

2. Водители

На втором месте по популярности водители ( примерно 18%). Они обеспечивают логистику: перевозку личного состава, боеприпасы и эвакуацию раненых.

На должности водителя, водителя-санитара, водителя-механика ищут кандидатов 18–50 лет с водительским удостоверением (категории B, C, D или CE), базовым знанием техники и физической выносливостью.

3. Специалисты РЭБ и РЭР

Операторы систем радиоэлектронной борьбы, разведки и связи составляют 13% общего количества рекрутов. Специалисты работают над противодействием враждебным техническим средствам.

К кандидатам на эти должности предъявляются следующие требования: возраст 18–45 лет, техническое мышление, базовые навыки работы с электроникой, готовность к обучению.

4. Командиры подразделений

Примерно 7% добровольцев выбирают должности командиров отделений и взводов. Это работа, связанная с управлением личным составом и ответственностью за выполнение задач.

Обычно на эти должности ищут добровольцев в возрасте 21-45 лет с лидерскими качествами, хорошей физической подготовкой. Предпочитают тех, кто имеет военный опыт.

5. Мастера и технические специалисты

Приблизительно 6% кандидатов выбирают обслуживание и ремонт вооружения и техники. Эти специалисты обеспечивают работоспособность оборудования подразделений.

На эти специальности преимущественно принимают добровольцев в возрасте 18–50 лет с техническим образованием или соответствующим опытом, внимательным и ответственным.

Выбор специальности через рекрутинговые центры позволяет подразделениям получать мотивированных специалистов, а добровольцам максимально реализовать свой потенциал в армии.

