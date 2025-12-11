Запланована подія 2

Минобороны расширило подготовку специалистов: школы БпЛА будут сертифицировать операторов наземных роботов

Школы, ранее занимавшиеся подготовкой пилотов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), получили право готовить и сертифицировать операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) и инструкторов по подготовке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно приказу Министра обороны Дениса Шмыгаля, расширение полномочий позволяет этим сертифицированным школам самостоятельно разрабатывать программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации для новых специальностей.

Это нововведение имеет ключевое значение, поскольку позволит системе подготовки оперативно адаптировать учебные программы с учетом стремительных технологических изменений и новых образцов НРК.

Обучение для военных и гражданских

Пройти такую специализированную подготовку могут как военнослужащие, так и гражданские лица. Для граждан, еще не военных, предусмотрена возможность получить ваучер на обучение от воинской части.

После успешного прохождения курса в сертифицированной школе кандидат сможет мобилизоваться непосредственно на полученную специальность оператора НРК.

При этом Вооруженные Силы Украины будут осуществлять контроль качества подготовки, а Минобороны обеспечит соответствие программ требованиям Сил обороны.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.  

Автор:
Татьяна Бессараб