Тренажеры против дронов: Минобороны вооружает ВСУ "Мухобойками" для борьбы с "Ланцетами" и FPV

ВСУ
ВСУ учатся уничтожать дроны на тренажерах, имитирующих реальное сражение / Минобороны

Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ несколько электронных образцов. Среди них — тренажеры "Чайка" и "Чайка-М", известный также как "Мухобойка".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

В условиях современной войны для эффективного противостояния вражеским дронам типа FPV, Ланцет и Шахед в Силах обороны Украины активно используются электронные тренажеры.

Они обеспечивают безопасность учебного процесса и позволяют сэкономить дорогостоящие боеприпасы.

На этих тренажерах военные отрабатывают эффективную стрельбу из ПЗРК "Игла", Stinger, пулеметов ДШК и М2, а также стрелкового оружия.

Моделирование реальных боевых ситуаций

Во время тренировок тренажеры имитируют атаки воздушных целей с разных высот, углов, дистанций и с разной скоростью.

При этом моделируются реальные боевые ситуации, позволяющие военным быстро оценивать обстановку и эффективно применять оружие.

В Минобороны отмечают, что благодаря такой учебе военные не только могут успешно уничтожать БПЛА, а наиболее искусные операторы после прохождения тренировок способны сбивать даже крылатые ракеты.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.  

Автор:
Татьяна Бессараб