Тренажери проти дронів: Міноборони озброює ЗСУ "Мухобійками" для боротьби з "Ланцетами" та FPV

Міністерство оборони допустило до використання у ЗСУ кілька електронних зразків. Серед них — тренажери “Чайка” та “Чайка-М”, відомий також як “Мухобійка”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

В умовах сучасної війни для ефективного протистояння ворожим дронам типу FPV, "Ланцет" та "Шахед" у Силах оборони України активно використовуються електронні тренажери.

Вони забезпечують безпеку навчального процесу та дають змогу заощадити дороговартісні боєприпаси.

На цих тренажерах військові відпрацьовують ефективну стрільбу з ПЗРК "Ігла", Stinger, кулеметів ДШК і М2, а також стрілецької зброї.

Моделювання реальних бойових ситуацій

Під час тренувань тренажери імітують атаки повітряних цілей з різних висот, кутів, дистанцій та з різною швидкістю.

При цьому моделюються реальні бойові ситуації, що дозволяє військовим швидко оцінювати обстановку та ефективно застосовувати зброю.

У Міноборони зазначають, що завдяки такому навчанню військові не лише можуть успішно знищувати БпЛА, а найбільш майстерні оператори після проходження тренувань здатні збивати навіть крилаті ракети.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.