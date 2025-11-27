Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тренажери проти дронів: Міноборони озброює ЗСУ "Мухобійками" для боротьби з "Ланцетами" та FPV

ЗСУ
ЗСУ навчаються знищувати дрони на тренажерах, що імітують реальний бій / Міноборони

Міністерство оборони допустило до використання у ЗСУ кілька електронних зразків. Серед них — тренажери “Чайка” та “Чайка-М”, відомий також як “Мухобійка”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

В умовах сучасної війни для ефективного протистояння ворожим дронам типу FPV, "Ланцет" та "Шахед" у Силах оборони України активно використовуються електронні тренажери.

Вони забезпечують безпеку навчального процесу та дають змогу заощадити дороговартісні боєприпаси.

На цих тренажерах військові відпрацьовують ефективну стрільбу з ПЗРК "Ігла", Stinger,  кулеметів ДШК і М2, а також стрілецької зброї. 

Моделювання реальних бойових ситуацій

Під час тренувань тренажери імітують атаки повітряних цілей з різних висот, кутів, дистанцій та з різною швидкістю.

При цьому моделюються реальні бойові ситуації, що дозволяє військовим швидко оцінювати обстановку та ефективно застосовувати зброю.

У Міноборони зазначають, що завдяки такому навчанню військові не лише можуть успішно знищувати БпЛА, а найбільш майстерні оператори після проходження тренувань здатні збивати навіть крилаті ракети.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. 

Автор:
Тетяна Бесараб