В Україні запустили єдину платформу сервісів для виробників озброєння

В Україні запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Вся інформація та послуги в одному місці

Зазначається, що платформу створено як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть швидко знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію:

пільгове 5% кредитування до 500 мільйонів гривень – для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво;

"Залізний полігон" – сервіс доступних швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки;

"Бібліотека комплектуючих" – захищена база виробників комплектуючих до зброї різних категорій;

"Зроблено для перемоги" – грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва комплектуючих та зменшення залежності від зовнішніх постачальників;

Грантова програма Brave1 – для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями;

бронювання працівників критичних підприємств.

Окрім сервісів, виробники озброєння та військової техніки можуть знайти на платформі доступні їм освітні можливості для розвитку та масштабування власних підприємств. Платформа містить також актуальні вакансії, в тому числі для ветеранів, які хочуть долучитися до оборонної індустрії.

Крім того, онлайн-платформа zbroya.gov.ua буде доповнена нормативною базою зі сфери оборонної галузі та актуальними новинами, а найближчим часом з’явиться програма лізингової підтримки на придбання засобів виробництва, техніки та обладнання.

"Міноборони системно працює над тим, щоб спростити взаємодію між державою та виробниками, скоротити час від ідеї до серійного виробництва і забезпечити фронт більшою кількістю української зброї", - прокоментував міністр оборони Денис Шмигаль.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.