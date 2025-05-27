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Бібліотека комплектуючих для дронів зростає: вже 156 акредитованих користувачів і майже 100 найменувань
Бібліотека комплектуючих, створена для систематизації та уніфікації елементної бази безпілотної техніки, активно наповнюється як новими виробами, так і користувачами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.
Станом на сьогодні до платформи вже приєдналося 156 акредитованих користувачів — це представники організацій різних форм власності, які працюють у сфері виробництва чи постачання безпілотних технологій. У бібліотеці розміщено 97 найменувань комплектуючих у різних категоріях.
Серед них антени, підсилювачі та генератори РЕБ, сервісні послуги, акумуляторні збірки, польотні контролери, рами, пропелери, FPV-двигуни та інші критично важливі елементи — зокрема системи скиду, серворейки, відеопідсилювачі й компоненти бойових частин.
За словами Сметаніна, команда сервісу постійно вдосконалює функціонал, особливо у сфері розробки специфікацій. Кожен користувач може розраховувати на підтримку модераторів, які допоможуть створити окрему специфікацію для необхідної категорії виробів.
Додамо у квітні минулого року в Україні офіційно була запущена і запрацювала бібліотека комплектуючих. Це безпечна цифрова платформа, де виробники зброї та комплектуючих — БпЛА, НРК, РЕБ та РЕР — можуть легко знаходити одне одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.