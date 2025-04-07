В Україні запущена бібліотека комплектуючих: які переваги для вітчизняних виробників зброї

В Україні офіційно запущена і працює бібліотека комплектуючих. Це безпечна цифрова платформа, де виробники зброї та комплектуючих — БпЛА, НРК, РЕБ та РЕР — можуть легко знаходити одне одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.

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По це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

Бібліотека розміщена на сайті Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке адмініструє і модерує сервіс. Це ще один важливий крок до зменшення залежності від іноземних компонентів та масштабування виробництва української зброї.

Що відомо про бібліотеку комплектуючих?

Бібліотека комплектуючих це — закрита база лише для перевірених виробників. Авторизації здійснюється через "Дію", а верифікація для продавців і покупців — внутрішнім модератором. На сервісі користувачі дуже просто можуть знайти не тільки комплектуючі, а й надійних партнерів. Комерційні операції відбуваються вже за межами платформи.

Як користуватися сервісом?

Для розміщення пропозиції виробники авторизуються через "Дію" та проходять верифікацію внутрішнім модератором. Для юридичних осіб авторизація відбувається на підставі електронного цифрового підпису. Створити організацію може лише керівник, далі співробітники організації можуть авторизуватись в системі зі своїми ЕЦП. Розмістити товар можна на основі наявних в системі товарних категорій та специфікацій.

Для отримання інформації про комплектуючі виробник ОВТ (покупець) має вторизуватися через "Дію". Після авторизації він отримує доступ до пропозицій та характеристик товарів, а також може зробити запит на отримання контактів виробника комплектуючих. Для зв’язку з виробником комплектуючих треба подати запит модератору системи. Такий підхід унеможливлює масований та несанкціонований збір контактних даних.

Нагадаємо, українські виробники безпілотних літальних апаратів, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях. Це дозволить бойовим бригадам самостійно закуповувати безпілотні літальні апарати.