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В Украине запущена библиотека комплектующих: какие преимущества для отечественных оружейных производителей
В Украине официально запущена и работает библиотека комплектующих. Это безопасная цифровая платформа, где производители оружия и комплектующих БПЛА, НРК, РЭБ и РЭР могут легко находить друг друга, налаживать партнерство и расширять локальное производство.
Об этом сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.
Библиотека размещена на сайте Министерства по стратегическим отраслям промышленности, которое администрирует и модерирует сервис. Это еще один важный шаг к уменьшению зависимости от иностранных компонентов и масштабированию производства украинского оружия.
Что известно о библиотеке комплектующих?
Библиотека комплектующих – это закрытая база только для проверенных производителей. Авторизация осуществляется через "Действие", а верификация для продавцов и покупателей — внутренним модератором. На сервисе пользователи просто могут найти не только комплектующие, но и надежных партнеров. Коммерческие операции проходят уже за пределами платформы.
Как воспользоваться сервисом?
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Для размещения предложения производители авторизируются через Действие и проходят верификацию внутренним модератором. Для юридических лиц авторизация осуществляется на основании электронной цифровой подписи. Создать организацию может только руководитель, далее сотрудники организации могут авторизоваться в системе со своими ЭЦП. Разместить товар можно на основе имеющихся в системе товарных категорий и спецификаций.
- Для получения информации о комплектующих производитель ВВТ (покупатель) должен вторизироваться через "Действие". После авторизации он получает доступ к предложениям и характеристикам товаров, а также может запросить контакты производителя комплектующих.
- Для связи с изготовителем комплектующих нужно подать запрос модератору системы. Такой подход делает невозможным массированный и несанкционированный сбор контактных данных.
Напомним, украинские производители беспилотных летательных аппаратов, увеличивающие долю локализации производства, будут иметь преимущества в государственных закупках. Это позволит боевым бригадам самостоятельно закупать беспилотные летательные аппараты.