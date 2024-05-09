Верховная Рада расширила доступ к программе дешевых кредитов для производителей оружия

9 мая украинский парламент принял закон, разрешающий предприятиям оборонно-промышленного комплекса воспользоваться программой льготного кредитования "5-7-9".

Об этом написал заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он сообщил, что для производителей оружия процентная ставка по кредитам в рамках этой программы составит 7% инвестиционных целей и 9% пополнение оборотных средств. Максимальная сумма кредита установлена на уровне 500 млн. грн.

"Развитие собственного производства должно быть ключевым приоритетом государства. Это и есть суть политики Сделано в Украине. Чем больше будем производить сами – и оружия, и боеприпасов, и товаров гражданского назначения, тем крепче будет наша экономика и наша оборона", – подчеркнул Кисилевский.

Программа "5-7-9" предусматривает доступ к дешевым кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса по ставкам 5%, 7% и 9% годовых в зависимости от целей кредитования. Раньше ею могли воспользоваться только гражданские производители.

Расширение программы на предприятиях ОПК происходит на фоне активных боевых действий и потребности в наращивании производства вооружений для Вооруженных Сил Украины. Льготные кредиты помогут заводам привлечь инвестиции в модернизацию и запуск новых мощностей.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

Теперь в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые кредитуют частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.