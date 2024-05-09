Верховна Рада розширила доступ до програми дешевих кредитів для виробників зброї

9 травня український парламент ухвалив закон, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу скористатися програмою пільгового кредитування "5-7-9".

Про це написав заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він повідомив, що для виробників зброї відсоткова ставка за кредитами в рамках цієї програми становитиме 7% на інвестиційні цілі та 9% на поповнення обігових коштів. Максимальна сума кредиту встановлена на рівні 500 мільйонів гривень.

" Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі - і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона", - наголосив Кисилевський.

Програма "5-7-9" передбачає доступ до дешевих кредитів для підприємств малого та середнього бізнесу за ставками 5%, 7% та 9% річних в залежності від цілей кредитування. Раніше нею могли скористатися тільки цивільні виробники.

Розширення програми на підприємства ОПК відбувається на тлі активних бойових дій та потреби у нарощуванні виробництва озброєнь для Збройних Сил України. Пільгові кредити допоможуть заводам залучити інвестиції для модернізації та запуску нових потужностей.

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.