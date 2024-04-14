"Залізний полігон". В Україні відкриють центр випробувань для виробників зброї

У травні в Україні розпочне роботу "Залізний полігон", де вітчизняні виробники зможуть проводити випробування власних зразків зброї на будь-якій стадії їхньої готовності.

Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Виробники зможуть випробувати зразки зброї

"Ми хочемо створити полігон, який дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик виробу, а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів", - зазначив Лебеденко.

За його словами, це спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості .

Він зауважив, що на "Залізному полігоні" виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності. При цьому, комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

Як повідомив Лебеденко, планується, що полігон почне працювати вже у травні.

При цьому заступник головнокомандувача ЗСУ наголосив, що чинна система передбачає більш складні процедури для оформлення доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників різних видів озброєння.

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.