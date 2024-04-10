В української оборонки є потрібні результати щодо нових зразків ракет – Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми. У традиційному вечірньому зверненні до народу глава держави, зокрема, анонсував розробку нових зразків та серійне виробництво ракет.

На нараді щодо ракетної програми були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та керівники оборонних підприємств.

Деталей наради Зеленський розсекречувати не став. Однак заявив про “потрібні результати для оборонки” і натякнув, що Україна нарощуватиме далекобійність власних засобів ураження по території РФ.

“Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас. Звичайно, ми збільшуємо наші можливості – нашу далекобійність, наші спроможності знищувати окупанта”, – заявив президент.

Що з ракетами від Заходу

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зокрема, Німеччина вже майже рік утримується від передачі Україні крилатих ракет Taurus. З офіційним запитом щодо постачання цих ракет Київ звернувся до Берліна ще у травні 2023 року. Аби переконати Німеччину, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навіть пообіцяв, що ЗСУ не битимуть ракетами Taurus по території РФ. Та постачання й досі не відбулося, попри те, що Бундестаг у лютому цього року закликав федеральний уряд негайно передати такі ракети в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО. У свою чергу, Зеленський в інтерв'ю виданню Bild від 10 квітня заявив, що непостачання Taurus пов’язане з ядерними погрозами російського диктатора Путіна.

“Зависла” й допомога Україні від Сполучений Штатів, які надавали Україні, зокрема, далекобійні ракети. У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Але з того часу він "застряг" у Палаті представників, де більшість мають представники Республіканської партії, опозиційної чинному президенту Джозефу Байдену, який і ініціював виділення такої допомоги ще в жовтні 2023 року.

У поточному році США виділили лише один пакет військової допомоги - в березні. Він включає й ракети ATACMS, хоча й невеликої дальності. Втім, умовою допомоги від США все рівно є невикористання наданої зброї по об’єктах на території РФ.

Удари по РФ - право на самозахист?

Додамо, що попри затягування з допомогою, Пентагон наразі застерігає Україну від продовження нещодавних ударів по російських НПЗ. Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні заявив, що такі атаки можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Більше того, у США назвали нафтопереробні заводи Росії “цивільними цілями”.

Нагадаємо також, що 2 квітня було завдано удару по заводу з виробництва ударних дронів біля міста Єлабуга в Татарстані, що приблизно за 1200 кілометрів від українського кордону. Втім, досі атаки на стратегічні об'єкти в Росії здійснювалися не ракетами, а дронами.

Зеленський, виступаючи 10 квітня на Дельфійському економічному форумі, заявив, що Україна б'є виключно своєю зброєю і лише по об'єктах ВПК країни-агресора. Глава української держави наголосив, що жодного разу жодною західною зброєю чи амуніцією територію РФ атаковано не було.

Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що згідно з міжнародним правом, Україна може завдавати ударів по військових цілях Російської Федерації. Як нагадав Столтенберг, саме Росія вторглась в іншу країну й грубо порушила міжнародне право: тож, Україна має право на самооборону, а її союзники – право на допомогу Києву в реалізації такого захисту.