Дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані (ВІДЕО)

Уранці 2 квітня влада республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних дронів.

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Як повідомляють російські пропагандисти, безпілотники вперше з початку війни атакували підприємства в Татарстані.

З посиланням на прес-службу голови Татарстану росЗМІ пишуть, що дрони атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Влада регіону повідомила, що в результаті атаки є постраждалі.

За даними телеграм-каналу Baza, йдеться про п'ятьох постраждалих. В Єлабузі пошкодження отримав комплекс хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони (ОЕЗ) та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році.

За їхніми словами, серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушений.

Зауважимо, "Алабуга" — особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Займає площу 3903,5 га.

Як повідомляють українські виданням "РБК-Україна", hromadske і OBOZ.UA, у Татарстані під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

За даними ЗМІ, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Також джерела українських ЗМІ в ГУР зазначають, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Завод з виробництва дронів у Татарстані

Раніше повідомлялося, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе у Татарстані. Виготовленими безпілотниками РФ атакує українські міста.

Видання The Washington Post повідомляло, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

Українська розвідка повідомляла, що при цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Тому Росія отримує необхідні комплектуючі, які готові до збірки, зокрема, від Ірану.