У ГУР підтвердили, що Росія атакує Україну дронами власного виробництва

Українська розвідка підтвердила, що росіяни почали використовувати для атак по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", які вони укомплектовують деталями власного виробництва. При цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Наразі йдеться про великовузлову збірку. Тобто, Росія отримує комплектуючі, які готові до збірки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"На даний час з'являються окремі деталі вже власного російського виробництва. Це щось таке примітивне, саме просте те що росіяни можуть виробляти. Та й власне, самі "шехеди" не є складна і надсучасна зброя", - розповів він.

Юсов зазначив, що в РФ планують вийти на повноцінне виробництво, але це завдання вони перед собою ставлять вже давно і виконати його в них досі не виходило. Тим не менше, це серйозний виклик для України.

За його словами, партнерам України слід звернути на це увагу та посилити українські системи протиповітряної і протиракетної оборони.

При цьому, обсяг ударів, які зараз наносять окупанти, не відповідає спроможностям виробництва ракетної зброї агресора.

Юсов додав, що поки триває повномасштабна війна і загарбницькі плани Росії не змінилися, то загроза є на будь яку пору року, а не лише на майбутній опалювальний сезон. Проте, залежно від ситуації на фронті цілі противника можуть змінюватися.

Нагадаємо, про те, що країна-агресор розпочала використовувати проти України безпілотники власного виробництва, які засновані на іранських розробках дронів Shahed повідомляла сьогодні вранці британська розвідка.