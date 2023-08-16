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У ГУР підтвердили, що Росія атакує Україну дронами власного виробництва
Українська розвідка підтвердила, що росіяни почали використовувати для атак по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", які вони укомплектовують деталями власного виробництва. При цьому, виготовляти самостійно всі деталі для безпілотників у РФ ще не можуть. Наразі йдеться про великовузлову збірку. Тобто, Росія отримує комплектуючі, які готові до збірки.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"На даний час з'являються окремі деталі вже власного російського виробництва. Це щось таке примітивне, саме просте те що росіяни можуть виробляти. Та й власне, самі "шехеди" не є складна і надсучасна зброя", - розповів він.
Юсов зазначив, що в РФ планують вийти на повноцінне виробництво, але це завдання вони перед собою ставлять вже давно і виконати його в них досі не виходило. Тим не менше, це серйозний виклик для України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, партнерам України слід звернути на це увагу та посилити українські системи протиповітряної і протиракетної оборони.
При цьому, обсяг ударів, які зараз наносять окупанти, не відповідає спроможностям виробництва ракетної зброї агресора.
Юсов додав, що поки триває повномасштабна війна і загарбницькі плани Росії не змінилися, то загроза є на будь яку пору року, а не лише на майбутній опалювальний сезон. Проте, залежно від ситуації на фронті цілі противника можуть змінюватися.
Нагадаємо, про те, що країна-агресор розпочала використовувати проти України безпілотники власного виробництва, які засновані на іранських розробках дронів Shahed повідомляла сьогодні вранці британська розвідка.