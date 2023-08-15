Вночі РФ обстріляла Україну ракетами, виготовленими у квітні із іноземних компонентів

15 серпня армія країни-агресора РФ атакувала Україну ракетами, які були виготовлені у квітні цього року. Це свідчить про те, що попри запроваджені санкції, Росія продовжує виготовляти озброєння. Крім того, ракети містять 30 іноземних мікросхем.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року", - зазначив він.

За його словами, в ракетах Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем.

"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що були запроваджено обмеження проти країни-агресорки.

"Санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети", - наголосив Єрмак.

Наслідки ракетної атаки РФ по Україні 15 серпня

Під час чергової масштабної атаки по території України 15 серпня армія країни-агресора РФ випустила близько 28 крилатих ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них.

На Львівщині влучили 6 ракет. Внаслідок атаки 15 людей отримали травми.

Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.

У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

У Смілі Черкаської області російські ракети влучили на територію приватного підприємства та медзакладу.

Також під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 15 серпня на Івано-Франківщині працювала ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок.