РФ почала виробництво власної версії "шахедів": вже застосовує їх проти України

Країна-агресор Росія почала виробляти та застосовувати проти України власну версію іранських дронів Shahed-136.

Про це повідомила британська організація Conflict Armament Research (CAR), що займається вивченням компонентів озброєння, передає СNN.

Зазначається, що експерти дослідили уламки двох дронів, збитих на півдні України. Обидва безпілотники виглядали як іранські Shahed-136.

Однак у них було знайдено електронні модулі, які Росія використовує у своїх дронах-розвідниках.

Також ці безпілотники відрізняються за складом компонентів, системою навігації та конструкції корпусу.

Інші деталі російських БПЛА, так само як і іранських, були зроблені за межами РФ, а якщо точніше, то в 22 компаніях із 7 різних країн (найбільше з Китаю, Швейцарії та США). Комплектуючі були виготовлені вже після початку війни.

Дослідники наголосили, що ця розробка є поворотним моментом у здатності Москви розширити масштабне використання безпілотників.

"Майже через рік після першого використання БпЛА іранського виробництва в Україні, свідчення того, що Росія почала виробляти власні вітчизняні версії, знаменує собою значну еволюцію в можливостях країни в галузі БпЛА, що дозволить їй продовжувати використовувати дрони проти України", – вважають фахівці CAR.

Іранські дрони у війні проти України

Найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени 2022 року МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

Зауважимо, співпраця між Росією та Іраном активізувалася після того, як РФ потрапила під західні санкції через агресію в Україні. В обмін на іранські дрони Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив артилерійські снаряди на поле бою.

Україна, США, Франція, Велика Британія та Албанія виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com