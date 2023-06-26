Українські виробники отримають $1 млн на розробки захисту проти ворожих БПЛА

За результатами Drone Hackathon "Anti-Shahеd", який відбувався 24-25 червня, троє переможців, які презентували найдієвіші та найефективніші проєкти отримають по 1 млн доларів для реалізації своїх розробок, які допоможуть боротися з ворожими шахедами.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

З переможцями Drone Hackathon "Anti-Shahеd" буде укладено контракти на реалізацію розробок, які допоможуть знищувати ворожі дрони в українському небі.

Нові технології допоможуть боротися з іранськими шахедами та заощаджуватимуть потужні і дорогі ресурси сил ППО.

За словами віцепремʼєр-міністрв з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, українська інфраструктура щоденно зазнає атак від іранських дронів. Лише в травні по Україні було запущено щонайменше 400 "Шахедів".

Загалом з вересня минулого року, окупанти випустили по Україні не менше 1200 ударних безпілотників.

"Українські фахівці здатні дивувати світ й ефективно протидіяти ворожій навалі. Наше завдання — максимально підтримати розробників, створити умови для масового виробництва альтернативних систем протидії іранським шахедам", — наголосив Курбаков,

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" відбувся 24-25 червня. Участь в ньому приймали понад 200 розробників, інженерів, кіберспеціалістів та ентузіастів, які створюють передові системи і технології для виявлення, відстежування та знищення ворожих дронів. Вони презентували свої проєкти Силам оборони України.

Раніше в межах "Армії дронів" Мінцифри вже провело перший Drone Hackathon. Із 30 сформованих команд, які презентували технологічні рішення в розвитку БПЛА, 6 стали переможцями. За пів року вони втілили свої ідеї в продукт, який продемонстрували на полігоні.

Нагадаємо, в січні на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів. У березні повідомлялося, що їхня кількість зросла до трьох.

Проєкт "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року.