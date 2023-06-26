Украинские производители получат $1 млн на разработки защиты против враждебных БПЛА

По результатам Drone Hackathon "Anti-Shahеd", который проходил 24-25 июня, трое победителей, презентовавших самые действенные и эффективные проекты, получат по 1 млн долларов для реализации своих разработок, которые помогут бороться с вражескими шахедами.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

С победителями Drone Hackathon "Anti-Shahеd" будут заключены контракты на реализацию разработок, которые помогут уничтожать вражеские дроны в украинском небе.

Новые технологии помогут бороться с иранскими шахедами и будут экономить мощные и дорогие ресурсы ПВО.

По словам вице-премьер-министров по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, украинская инфраструктура ежедневно подвергается атакам от иранских дронов. Только в мае по Украине было запущено не менее 400 "Шахедов".

Всего с сентября прошлого года оккупанты выпустили по Украине не менее 1200 ударных беспилотников.

"Украинские специалисты способны удивлять мир и эффективно противодействовать враждебному нашествию. Наша задача - максимально поддержать разработчиков, создать условия для массового производства альтернативных систем противодействия иранским шахедам", - подчеркнул Курбаков,

Drone Hackathon "Anti-Shahеd" состоялся 24-25 июня. Участие в нем принимали более 200 разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, создающих передовые системы и технологии для обнаружения, отслеживания и уничтожения вражеских дронов. Они представили свои проекты Силам обороны Украины.

Ранее в рамках "Армии дронов" Минцифры уже провело первый Drone Hackathon. Из 30 сформированных команд, представивших технологические решения в развитии БПЛА, 6 стали победителями. Через полгода они воплотили свои идеи в продукт, который продемонстрировали на полигоне.

В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных Силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. В марте сообщалось, что их количество возросло до трех.

Проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.