В Украине сформировали первые три ударные роты беспилотников

В Украине сформировали первые в мире три ударные роты БПЛА, которые усилят возможности ВСУ и помогут сохранять жизнь военных на передовой. Бойцы уже завершили обучение и укомплектованы всем необходимым.

"Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою", – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, военным передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники – украинского производства, а оборудование для ударных рот Армии дронов было приобретено благотворителями.

Задача беспилотников – выполнять разведывательные и ударные миссии. Они будут наводить на цель артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными в городских боях и сохранять жизнь.

Также военнослужащие получили пикапы. Министр отмечает, что они пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых.

"Все это - наше конкурентное преимущество над россиянами", - резюмировал он.

Напомним, 27 января на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.