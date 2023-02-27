"Яростный донат": украинцы за трое суток собрали более 5 млн грн на дроны-разведчики

Украинцы за первые трое суток благотворительного проекта "Яростный донат" пожертвовали более 5,4 млн грн на дроны-разведчики для ВСУ. Об этом идет речь на сайте НБУ.

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Нацбанк объявил о совместной с UNITED24 и "ПриватБанком" инициативе 24 февраля. Она имеет целью сбор денег на беспилотные комплексы "Колдун" и продлится до 5 марта.

За 300 грн доната можно принять участие в розыгрыше 24 призов: монет и банкнот с подписями президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука и председателя НБУ Андрея Пышного.

Человек, пожертвующий наибольшую сумму, гарантированно получит набор памятных монет "Государственные символы Украины". Если будет несколько одинаковых крупнейших донатов, набор разыграют среди участников, которые прислали их.

Напомним, что Нацбанк не впервые запускает проекты, связанные с противодействием российской агрессии. К годовщине начала полномасштабной войны в Украине регулятор выпустил банкноту "Помним! Не простим!", которая имеет выразительный дизайн, выполненный вертикально.