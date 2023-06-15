Навчання операторів БПЛА: в межах проєкту "Армія дронів" стартував другий курс підготовки (ФОТО)

В рамках проєкту "Армія дронів" стартував другий курс з навчання операторів БПЛА. Його пройдуть 10 тисяч майбутніх пілотів.

Про це 15 червня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За перший етап курс також пройшли 10 тисяч операторів, втім цього разу помітні деякі відмінності.

"Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії — FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV — швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки і польського FlyEye також демонструють чудові результати — знищують окупантів на всіх ділянках фронту". Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

За новою програмою, 7 600 операторів будуть навчатися керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

Курс навчання передбачає, що боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл. Навчання повністю оплачує проєкт "Армія дронів".

У січні на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у Збройних силах України формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів. У березні повідомлялося, що їхня кількість зросла до трьох.

Проєкт "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року.