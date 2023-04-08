В додатку "Дія" запустили ігру, яка дозволяє відчути себе оператором дрона: як долучитись (ВІДЕО)

У “Дії” з’явилася гра “Армія дронів”. Гравцеві необхідно зупинити окупантів, які вкрали пральні машини та унітази. Також у грі є можливість задонатити на "Армію дронів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили нову гру в "Дії". Спробуйте себе оператором дрона. Ваше завдання — не дати окупантам втекти з вкраденими пральними машинами та унітазами", - зазначив Федоров.

Він додав, що також у грі можна задонатити на "Армію дронів.

"Поки ви знищуєте ворожі танки віртуально, завдяки вашим донатам наші військові нищать ворога в реальному часі. Більше донатів — більше реальних безпілотників на передову", - наголосив Федоров.

Зауважимо, нову гру Мінцифри розробили разом зукраїнською компанією iLogos.

Зазначимо, проект "Армія дронів" було запущено Генштабом ЗСУ, Мінцифри та фандрейзинговою платформою United24 з липня 2022 року.

Наразі в Україні сформували перші у світі три ударні роти БПЛА, які посилять можливості ЗСУ та допоможуть зберігати життя військових на передовій.