Держдеп США схвалив пропозицію щодо термінового продажу Україні трьох Himars

Державний департамент США схвалив екстрений продаж трьох додаткових реактивних систем залпового вогню Himars.

Про це повідомило видання Associated Press.

Зазначається, що вартість озброєння складає приблизно 30 мільйонів доларів.

Як повідомили у Держдепартаменті, Україна звернулась з проханням купити три ракетні системи, які будуть профінансовані урядом Німеччини.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив, що країна закупить у США три ракетні системи Himars для України, передає німецьке видання t-online.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що склалася надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу Україні необхідної зброї. Усі три системи надійдуть Україні з запасів американської армії.

Довідка

M142 HIMARS – американська реактивна артилерійська система, виробництво якої почалось на початку 2000-х років. Пускову установку можна використовувати як РСЗВ з високоточними боєприпасами різної дальності або як оперативно-тактичний ракетний комплекс для пуску балістичної ракети малої дальності M57 ATACMS на відстань до 300 км.

Ця система призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної й вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки.

Новий пакет допомоги від США на 400 млн доларів

Нагадаємо, що у п'ятницю 10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів на тлі того, що Київ з усіх сил намагається стримати наступ російських військ у Харківській області.

Новий пакет військової допомоги передбачає постачання зі складів США таких видів озброєнь та військової техніки:

ракетні комплекси Patriot;

зенітні ракети Stinger;

бойові машини піхоти Bradley;

броньовані машини MRAP;

протитанкові ракетні комплекси Javelin;

інші види боєприпасів.

Нагадаємо, 26 квітня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

У той же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в 1 млрд доларів.

Росія почала нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти розгорнули нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що хоча окупанти можуть спробувати перекинути додаткові сили, українське командування було обізнане про плани ворога і заздалегідь розрахувало необхідні сили для відсічі.

За словами Президента, станом приблизно на 7-8 ранку 10 травня точився жорсткий артилерійський бій, і Збройним Силам України вдалося зупинити просування російських військ.

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