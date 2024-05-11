Госдеп США одобрил предложение о срочной продаже Украине трех Himars

Государственный департамент США одобрил экстренную продажу трех дополнительных реактивных систем залпового огня Himars.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Отмечается, что стоимость вооружения составляет около 30 миллионов долларов.

Как сообщили в Госдепартаменте, Украина обратилась с просьбой купить три ракетных системы, которые будут профинансированы правительством Германии.

Немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил, что страна закупит у США три ракетных системы Himars для Украины, передает немецкое издание t-online.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что сложилась чрезвычайная ситуация, нуждающаяся в немедленной продаже Украине необходимого оружия. Все три системы поступят Украине из запасов американской армии.

Справка

M142 HIMARS – американская реактивная артиллерийская система, производство которой началось в начале 2000-х годов. Пусковую установку можно использовать как РСЗО с высокоточными боеприпасами разной дальности или как оперативно-тактический ракетный комплекс для пуска баллистической ракеты малой дальности M57 ATACMS на расстояние до 300 км.

Эта система предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки.

Новый пакет помощи от США на 400 млн долларов

Напомним, что в пятницу, 10 мая, США объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов на фоне того, что Киев изо всех сил пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области.

Новый пакет военной помощи предусматривает поставки со складов США таких видов вооружений и военной техники:

ракетные комплексы Patriot;

зенитные ракеты Stinger;

боевые машины пехоты Bradley;

бронированные машины MRAP;

противотанковые ракетные комплексы Javelin;

другие виды боеприпасов.

Напомним, 26 апреля США анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. В него вошли системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 1 млрд долларов.

Россия начала новую волну контрнаступления на Харьковском направлении

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты развернули новую волну контрнаступательных действий на Харьковском направлении.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что хотя оккупанты могут попытаться перебросить дополнительные силы, украинское командование было осведомлено о планах врага и заранее рассчитало необходимые силы для отпора.

По словам Президента, по состоянию примерно на 7-8 утра 10 мая шло жесткое артиллерийское сражение, и Вооруженным Силам Украины удалось остановить продвижение российских войск.

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