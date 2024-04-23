США готовят для Украины пакет помощи на миллиард долларов

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который станет первым из еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

Пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле.

Согласно сообщению, как только украинско-израильский законопроект будет подписан, Пентагон сможет пополнить свои средства, из которых в рамках президентских полномочий была выделена экстренная помощь Украине на 200 млн долларов.

Поскольку финансовые запасы Пентагона возобновятся, оборонные компании США получат больше контракт на производство оружия, которое смогут присылать Украине.

Эксперты ожидают увеличения количества заказов RTX вместе с другими крупными компаниями, получающими государственные контракты, такими как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman после принятия законопроекта о дополнительных расходах.

Палата представителей поддержала помощь Украине на $60 миллиардов

Напомним, 10 апреля Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. 23 апреля этот вопрос должен рассмотреть американский Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.

Американский лидер уже говорил, что подпишет закон сразу, как только проект одобрят законодатели. После этого Украина сможет получить первую партию военной помощи.

Поставки американского оружия могут снова начать поступать в Украину вскоре после того, как долгозадерживаемый пакет помощи станет законом, говорят официальные лица США, а товары из запасов Пентагона в Германии будут быстро доставлены железной дорогой к украинской границе, сообщал New York Times.

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