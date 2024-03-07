США хотят выделить $200 млн из резервов Пентагона Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около $200 млн по финансированию Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в Белом доме обдумывают, смогут ли выделить около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет финансовой помощи по-прежнему остается заблокированным в Конгрессе.

Эти средства могли бы использоваться для обеспечения критически важного вооружения, материалов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с дефицитом артиллерийских снарядов, и это происходит на фоне того, что российские войска за последние недели осуществляют медленное продвижение.

"Обсуждение использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины. Но возможное финансирование мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден запросил у Конгресса", - пишет издание.

Источники Bloomberg отмечают, что окончательное решение еще не принято, а Белый дом пытается убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. У Байдена уверены, что вскоре законопроект будет принят подавляющим большинством голосов.

Ищут дополнительные возможности для поддержки Украины

Власти Соединенных Штатов должны искать дополнительные варианты, чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине в противостоянии российской агрессии, рассказал в интервью "Голосу Америки" советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

"Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны учитывать ситуацию на поле боя", - сказал представитель администрации США.

Он подчеркнул, что американская сторона всегда работала над поиском дополнительных возможностей, которые можно использовать для помощи Украине.

"Но какими бы они ни были, они не будут такими, как запрос на дополнительное финансирование, содержащий более $60 млрд в поддержку Украины. Его ничем нельзя заменить", - пояснил Кирби.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.