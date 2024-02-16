В США предлагают альтернативный законопроект с меньшей помощью для Украины

Двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66,3 миллиарда долларов, пытаясь разорвать блокаду Палаты представителей по этому вопросу.

Об этом пишет Politico.

Этот шаг, инициированный Брайаном Фицпатриком, является уменьшенной версией пакета помощи на 95 миллиардов долларов, принятого Сенатом на этой неделе.

Данное предложение исключает десятки миллиардов долларов гуманитарной и экономической помощи для Украины и Газы и оставляет военную часть, находящуюся в законопроекте Сената.

Сообщается, что вместо 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины "только" $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 миллиарда будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Еще 13,4 миллиарда долларов поступят в Пентагон на замену вооружений, отправленных в Украину из военных запасов США. То есть значительная часть денег де-факто останутся в Штатах.

Предыдущий вариант, утвержденный Сенатом США, предусматривает еще средства на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность Украины на сумму 9,654 миллиарда долларов.

Издание пишет, что двухпартийный законопроект также содержит положения, направленные на усиление безопасности границы и привлечение республиканцев, которые не одобрят помощь Украине, если там не будет включаться финансирование безопасности на границе.

Спикер Палаты представителей пообещал "похоронить" законопроект о помощи Украине

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект по финансовой помощи Украине. При этом оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов.

В начале февраля спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект относительно дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Отмечается, что оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля, заставляя сторонников закона о чрезвычайной помощи искать неортодоксальные способы протолкнуть законопроект.

Президент США Джо Байден попытался усилить давление на Джонсона, призывая его из Белого дома немедленно вынести законопроект на рассмотрение. Но Джонсон, который сам выступал против помощи Украине, пока не желает разрешить Палате представителей голосовать по поводу того, стоит ли оказать финансовую поддержку Украине, что свидетельствует о том, насколько токсичным стал этот вопрос для него.

Некоторые законодатели заявили, что устранят Джонсона, если он позволит проголосовать за помощь Украине без строгих иммиграционных мер на границе.

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