Голосование за помощь Украине в Палате представителей США откладывается: в чем причина

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект о финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает The Hill.

Как отмечает издание, Белый дом подверг критике спикера Майка Джонсона за то, что он начал каникулы в Палате представителей, не вынося принятый Сенатом пакет помощи Украине на голосование.

Но Джонсон заявил, что в законопроекте Сената отсутствуют более жесткие меры безопасности на границе, которые требуются республиканцами в Палате представителей, и что он не будет выносить документ на голосование.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс утверждал, что Джонсон "вместо того, чтобы прекратить вред, который он наносит национальной безопасности", решил уйти на каникулы.

"Каждый день, когда спикер Джонсон влечет за собой ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И с каждым днем, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе перед американским народом падает. Бегство в отпуск лишь усугубляет обе проблемы", - сказал Бейтс.

Он напомнил, что руководство Палаты представителей отменило голосование на пятницу, и теперь законодатели вернутся к работе 28 февраля.

"Но вместо того, чтобы покончить со своей политизацией безопасности страны, спикер Джонсон резко отправляет Палату представителей в досрочный незаслуженный отпуск, поскольку он продолжает усиливать смертоносные военные усилия России и иранский режим за счет американской национальной безопасности", – отметил Бейтс.

На это также отреагировал президент Джо Байден в соцсети X .

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - написал он.

Джонсон на эти обвинения ответил, отметив, что Белый дом отклонил его просьбу о встрече с президентом Джо Байденом.

"Эта критика несерьезная. Президент, проведший более календарного года в отпуске с момента вступления в должность, продолжает отказываться даже от встречи со спикером", – говорится в заявлении спикера Джонсона.

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

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