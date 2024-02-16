Голосування за допомогу Україні у Палаті представників США відкладається: у чому причина

Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Hill.

Як зазначає видання, Білий дім розкритикував спікера Майка Джонсона за те, що він розпочав канікули в Палаті представників, не виносячи ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні на голосування.

Але Джонсон заявив, що в законопроєкті Сенату відсутні жорсткіші заходи безпеки на кордоні, яких вимагають республіканці в Палаті представників, і що він не виноситиме документ на голосування.

Прес-секретар Білого дому Ендрю Бейтс стверджував, що Джонсон "замість того, щоб припинити шкоду, яку він завдає національній безпеці", вирішив піти на канікули.

"Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І з кожним днем, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі перед американським народом падає. Втеча у відпустку лише погіршує обидві проблеми", – сказав Бейтс.

Він нагадав, що керівництво Палати представників скасувало голосування на п'ятницю, і тепер законодавці повернуться до роботи 28 лютого.

"Але замість того, щоб покінчити зі своєю політизацією безпеки країни, спікер Джонсон різко відправляє Палату представників у дострокову незаслужену відпустку, оскільки він продовжує посилювати смертоносні військові зусилля Росії та іранський режим за рахунок американської національної безпеки", – зауважив Бейтс.

На це також відреагував президент Джо Байден у соцмережі X.

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - написав він.

Джонсон на ці звинувачення відповів, зазначивши, що Білий дім відхилив його прохання про зустріч з президентом Джо Байденом.

"Ця критика несерйозна. Президент, який провів понад календарний рік у відпустці з моменту вступу на посаду, продовжує відмовлятися навіть від зустрічі зі спікером", – йдеться в заяві речника Джонсона.

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

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