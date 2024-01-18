Стало відомо, коли в США розглянуть фінансову допомогу Україні

Президент США Джо Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами Конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Очікується, що законодавці розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеку кордонів наступного тижня.

Байден зібрав лідерів Конгресу

Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден зібрав керівництво Конгресу, голів і високопоставлених членів комітетів Палати представників і Сенату з питань розвідки, збройних сил і асигнувань, міжнародних відносин, щоб обговорити нагальну потребу в подальшій фінансовій допомозі Україні.

"Під час зустрічі президент Байден підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включно з протиповітряною обороною та артилерією, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент наголосив, що триваюча бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решту вільного світу.

Байден закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США.

Байден також висловив свою прихильність досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні, закликавши якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки.

Коли розглянуть допомогу Україні

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня, повідомляє The Hill.

За його словами, порядок денний Сенату контролюють демократи. Однак він упевнений, що учасники переговорів оприлюднять угоду про безпеку кордонів у найближчі кілька днів.

"Я припускаю, що ми, скоріш за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня", - сказав Макконнелл.

Лідери Республіканської партії зазначають, що каменем спотикання лишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Водночас, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації щодо висилки мігрантів із країни.

Макконнелл також визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися в питанні умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів, але висловив упевненість, що обидві сторони, зрештою, знайдуть компроміс.

"Ми сподіваємося отримати надійний пакет щодо кордону. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня", - сказав він.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер підтримав упевненість Макконнелла в скорішому досягненні угоди, заявивши, що "ми ближче, ніж будь-коли були".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я думаю, що шанси на укладення угоди в Сенаті є більшими, ніж на те, що вона не буде укладена", - сказав він і додав, що "це хороша новина".

За словами Шумера, Україна вже страждає від нестачі озброєнь, і якщо Україна капітулює, "США будуть страждати від наслідків не місяцями, а роками".

Водночас Макконнелл визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе будь-яка двопартійна угода пройти через Палату представників, де спікер республіканець Майк Джонсон перебуває під постійним тиском консервативних колег.

"Я не знаю, що зробить Палата представників. Ми працюємо над тим, щоб спробувати вивести з Сенату пакет, який би стосувався національної безпеки та безпеки кордонів у спосіб, що заслуговує на довіру", - сказав Макконеннел.

Натомість спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що збирається обстоювати в першу чергу захист кордону.

"Ми маємо знати, що Україна не стане наступним Афганістаном. І в багатьох американців є питання, чому це триває без належних відповідей. Але до того, як хоча б почати говорити про Україну, я скажу президенту — кордон, кордон, кордон. Ми маємо розв'язати власні проблеми, перш ніж робити щось ще", — сказав він.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

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