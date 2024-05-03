Нова програма USAID Harvest підтримає українських аграріїв на $250 млн

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) презентувало нову програму USAID Harvest, націлену на інвестування в майбутнє аграрного сектору України у розмірі понад 250 млн доларів.

Про це повідомило Мінагрополітики.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика, значна кількість фермерів проходять третій сезон лише завдяки підтримці, яка надається проектами USAID.

"Йдеться як про насіннєві матеріали, добрива, що допомагають забезпечувати продовольчу безпеку не лише України, але й усього світу, так і про непохитну підтримку системних реформ в Україні: земельної, реформи з меліорації, розвиток переробки, що є надважливими на сьогодні", - зазначив урядовець.

Він повідомив, що нова програма USAID Harvest націлена на інвестування в майбутнє аграрного сектору України, − йдеться про понад 250 млн дол у відбудову та розширення аграрного сектору.

Зокрема підтримка буде спрямована на малих виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту.

"Користуючись нагодою, хочеться ще раз подякувати нашим американським колегам за їхню підтримку, яку ми отримуємо, без перебільшення, щодня", − резюмував Башлик.

Зі свого боку заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман наголосила, що американське агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю. Коулман додала, що програма USAID Harvest має за мету посилити аграрний експорт на 1,5 млрд дол. і залучити додаткові 500 млн дол. приватних інвестицій.

Нагадаємо, за підтримки USAID-АГРО серед мешканців деокупованих та прифронтових територій, вимушених переселенців та соціально незахищених верств населення (багатодітних, малозабезпечених сімей тощо) з інших регіонів будуть розподілені 10 тонн насіння.

Зокрема, у межах ініціативи AGRI-Україна уряд США безоплатно надасть українським агровиробникам з 10 областей насіння кукурудзи бренду Dekalb від компанії Bayer для весняної посівної – 2024.

Також повідомлялося, що за підтримки Програми USAID АГРО аграрії Херсонщини та Миколаївщини вперше в Україні застосують інноваційне рішення для збереження вологи у ґрунті та органічного живлення рослин.