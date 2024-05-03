Новая программа USAID Harvest поддержит украинских аграриев на $250 млн

Агентство США по международному развитию (USAID) представило новую программу USAID Harvest, нацеленную на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины в размере более 250 млн долларов.

Об этом сообщило Минагрополитики.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дениса Башлыка, значительное количество фермеров проходят третий сезон только благодаря поддержке, оказываемой проектами USAID.

"Речь идет как о семенных материалах, удобрениях, которые помогают обеспечивать продовольственную безопасность не только Украины, но и всего мира, так и о непоколебимой поддержке системных реформ в Украине: земельной, реформы по мелиорации, развитии переработки, которые являются сверхважными на сегодня", - отметил чиновник.

Он сообщил, что новая программа USAID Harvest нацелена на инвестирование в будущее аграрного сектора Украины, – речь идет о более чем 250 млн долл. в восстановление и расширение аграрного сектора.

В частности, поддержка будет направлена на малых производителей зерна и масличных, чтобы расширить рынки их экспорта.

"Пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить наших американских коллег за их поддержку, которую мы получаем, без преувеличения, ежедневно", - резюмировал Башлык.

Со своей стороны, заместитель администратора USAID Изобель Коулман подчеркнула, что американское агентство меняет свой фокус на будущие нужды сельского хозяйства Украины и будет поддерживать диверсификацию ее экспорта и производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Коулман добавила, что программа USAID Harvest нацелена усилить аграрный экспорт на 1,5 млрд дол и привлечь дополнительные 500 млн дол частных инвестиций.

Напомним, при поддержке USAID-АГРО среди жителей деоккупированных и прифронтовых территорий, вынужденных переселенцев и социально незащищенных слоев населения (многодетных, малообеспеченных семей и т.п.) из других регионов будут распределены 10 тонн семян.

В частности, в рамках инициативы AGRI-Украина правительство США бесплатно предоставит украинским агропроизводителям из 10 областей семена кукурузы бренда Dekalb от компании Bayer для весенней посевной – 2024.

Также сообщалось, что при поддержке Программы USAID АГРО аграрии Херсона и Николаева впервые в Украине применят инновационное решение для сохранения влаги в почве и органического питания растений.