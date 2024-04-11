Украинским аграриям бесплатно раздадут семена кукурузы для посевной

Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина бесплатно предоставит украинским агропроизводителям из 10 областей семена кукурузы бренда Dekalb от компании Bayer для весенней посевной – 2024.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что через Программу USAID АГРО и при поддержке Минагрополитики фермерам передадут в общей сложности 15756 посевных единиц семян.

"Каждый участник сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего достаточно для посева 25 гектаров", - подчеркивают в МинАПК.

Там добавляют, что помощь будет предоставлена аграриям прифронтовых и пострадавших территорий Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

"Получить помощь могут агропроизводители, обрабатывающие от 5 до 500 га в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы), Луганской, Николаевской (Николаевский, Баштанский районы), Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумской, Ахтырский районы), Харьковской, Херсонской, Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы) областях (за исключением временно оккупированных территорий), зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности, семейные фермерские хозяйства", - уточняют в МинАПК.

Как подать заявку

Для получения семян фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе «Доступные программы» – USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

Прием заявок продлится до 15 апреля.

Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.

Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей

10 тонн семян при поддержке USAID-АГРО будут распределены среди жителей деоккупированных и прифронтовых территорий, вынужденных переселенцев и социально незащищенных слоев населения (многодетных, малообеспеченных семей и т.п.) из других регионов.

Эта помощь позволит 200 000 домохозяйствам на деоккупированных территориях Украины вырастить до 70 000 тонн овощей и кукурузы.

Передача семян будет осуществляться через местные советы под координацией Всеукраинской ассоциации общин (ВАГ), реализующей при поддержке Программы USAID АГРО проект "Объединенные общины".