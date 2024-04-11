Українським аграріям безкоштовно роздадуть насіння кукурудзи для посівної

Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть українським агровиробникам з 10 областей насіння кукурудзи бренду Dekalb від компанії Bayer для весняної посівної – 2024.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що через Програму USAID АГРО та за підтримки Мінагрополітики фермерам передадуть загалом 15 756 посівних одиниць насіння.

"Кожен учасник зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для посіву 25 гектарів", - підкреслюють в МінАПК.

Там додають, що допомога надаватиметься аграріям прифронтових та постраждалих територій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

"Отримати допомогу можуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (Бучанський, Вишгородський, Фастівський та Броварський райони), Луганській, Миколаївській (Миколаївський, Баштанський райони), Сумській (Шосткинський, Конотопський, Сумський, Охтирський райони), Харківській, Херсонській, Чернігівській (Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони) областях (за винятком тимчасово окупованих територій), зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства", - уточнюють в МінАПК.

Як подати заявку

Для отримання насіння фермерам необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі у розділі «Доступні програми» - USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.

Прийом заявок триватиме до 15 квітня. Видача насіння планується в кінці квітня 2024 року.

Понад 200 тисяч домогосподарств в Україні отримають насіння овочів

10 тонн насіння за підтримки USAID- АГРО будуть розподілені серед мешканців деокупованих та прифронтових територій, вимушених переселенців та соціально незахищених верств населення (багатодітних, малозабезпечених сімей тощо) з інших регіонів.

Ця допомога дасть можливість 200 000 домогосподарствам на деокупованих територіях України виростити до 70 000 тонн овочів і кукурудзи.

Передача насіння здійснюватиметься через місцеві ради під координацією Всеукраїнської асоціації громад (ВАГ), яка реалізує за підтримки Програми USAID АГРО проект "Згуртовані громади".