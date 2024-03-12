Понад 200 тисяч домогосподарств в Україні отримають насіння овочів для посівної

10 тонн насіння за підтримки USAID- АГРО будуть розподілені серед мешканців деокупованих та прифронтових територій, вимушених переселенців та соціально незахищених верств населення (багатодітних, малозабезпечених сімей тощо) з інших регіонів.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"На початку повномасштабної війни ми зіткнулися з нестачею овочів через окупацію Південної України. Багатьом людям довелося покинути свої домогосподарства або відновлювати їх після деокупації. Сьогодні ми офіційно передаємо 10 тонн насіння овочів і кукурудзи для весняної посівної кампанії 2024 року" - підкреслив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Фото: Денис Башлик

За його словами, ця допомога дасть можливість 200 000 домогосподарствам на деокупованих територіях України виростити до 70 000 тонн овочів і кукурудзи.

Як повідомляється, передача насіння здійснюватиметься через місцеві ради під координацією Всеукраїнської асоціації громад (ВАГ), яка реалізує за підтримки Програми USAID АГРО проект "Згуртовані громади".

До лютого органи місцевого самоврядування проводили аналіз потреб своїх громад у насінні (скільки вимушених переселенців, соціально незахищених сімей чи мешканців деокупованих та прифронтових громад мають присадибні ділянки та потребу в допомозі насінням). Після цього вони надіслали заявки до Всеукраїнської асоціації громад. ВАГ проаналізувала заявки та розподілила наявне насіння серед громад.

Зазначається, що протягом березня ВАГ доставить насіння до органів місцевого самоврядування, які розподілять насіння серед домогосподарств. Для підвищення результативності вирощування, у громадах буде також поширюватися інфографіка з рекомендаціями по посіву, догляду за рослинами та зберіганню врожаю овочів.

USAID АГРО надало фермерам інноваційне рішення для протидії посухам

Аграрії Херсонщини та Миколаївщини вперше в Україні застосують інноваційне рішення для збереження вологи у ґрунті та органічного живлення рослин.

Таку безкоштовну можливість фермери отримали завдяки донорам з Японії та проєкту "Згуртовані громади", який за підтримки Програми USAID АГРО реалізує Всеукраїнська асоціація громад.

Загалом 125 аграріїв Херсонщини та Миколаївщини, що найбільше постраждали через підрив Каховської ГЕС, отримають безкоштовно 5120 кг сорбенту. Це допоможе частково вирішити питання нестачі води для поливу.