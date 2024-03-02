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Категорія
Агро
Дата публікації

Українські виробники лососевих видів риб можуть отримати безкоштовні корми

лосось
ФАО надасть корми для підтримки виробників лососевих видів риб по всій Україні. Фото: пресслужба МінАПК

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізує програму підтримки виробників лососевих видів риб через забезпечення їх кормами для риб з метою подолання негативних наслідків війни та порушення ланцюжків постачання.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у межах програми, нагальна допомога буде надана аквафермерам у доступі до кормів, які мають різні вікові групи вирощуваних видів риб та різні етапи виробництва, за умови відсутності податкової заборгованості та подання у встановлені строки звітів про обсяги виробництва продукції аквакультури за затвердженою в установленому порядку формою № 1 А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 2022 рік".

"Відібрані заявники зможуть отримати корм у пунктах роздачі, самостійно покривши транспортні та логістичні витрати" - підкреслили в МінАПК. 

У відомстві звертають увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги. 

Заявки на участь у програмі приймаються через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 17 березня 2024 року.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.

Автор:
Світлана Манько