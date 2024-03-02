Українські виробники лососевих видів риб можуть отримати безкоштовні корми

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізує програму підтримки виробників лососевих видів риб через забезпечення їх кормами для риб з метою подолання негативних наслідків війни та порушення ланцюжків постачання.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у межах програми, нагальна допомога буде надана аквафермерам у доступі до кормів, які мають різні вікові групи вирощуваних видів риб та різні етапи виробництва, за умови відсутності податкової заборгованості та подання у встановлені строки звітів про обсяги виробництва продукції аквакультури за затвердженою в установленому порядку формою № 1 А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 2022 рік".

"Відібрані заявники зможуть отримати корм у пунктах роздачі, самостійно покривши транспортні та логістичні витрати" - підкреслили в МінАПК.

У відомстві звертають увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги.

Заявки на участь у програмі приймаються через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 17 березня 2024 року.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.