Українським фермерам роздадуть насіння ярої пшениці до посівної: як отримати

Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що зареєструватись для отримання допомоги можуть фермери зі сходу та півдня країни.

"Загалом допомога буде надана 1 500 фермерам із Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей, з перевагою для господарств, що розташовані неподалік від лінії фронту", - зауважують в МінАПК.

Там додають, що обсяг наданої допомоги залежатиме від площі оброблюваних земель.

Як подати заявку

Для отримання допомоги від ФАО необхідно зареєструватись на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Кінцевий термін прийому заявок – 17 березня 2024 року.

"Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час та місце отримання допомоги. Господарствам потрібно буде самостійно забрати зі складу видане насіння", - підкреслили в МінАПК.

У відомстві звертають увагу, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги.

Які культури сіятимуть українські аграрії

Нагадаємо, аграрії чотирьох областей, а саме: Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської, розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сільгоспвиробники сіють пшеницю, ячмінь і горох.

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярогоріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.