Майбутній урожай: які культури сіятимуть українські аграрії

Українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

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Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що відомство провело опитування щодо планів та підготовки сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії ярих під урожай-2024.

"Зокрема, 70% опитаних зазначили, що планують збільшення посівної площі під сою. Загалом на 21% порівняно з 2023 роком", - зауважують в МінАПК.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

Щодо цукрового буряку — 60% тих, хто сіяв культуру минулого сезону, збираються несуттєво розширювати площі — в цілому по Україні на 17%.

При цьому посівні площі під кукурудзу зменшаться на 9%. Також потенційно можуть зазнати скорочення площі під соняшником.

Як підкреслюють в МінАПК, станом на сьогодні більшість аграріїв ще не прийняли кінцеве рішення щодо площ посіву цієї культури.

"У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном", - констатують у МінАПК.

В Україні стартувала весняна сівба

Господарства ТОВ "СП "ПАЕК" 9 лютого 2024 року розпочали весняну посівну кампанію. Про це повідомив власник компанії Юрій Кормишкін.

"Погода дозволила розпочати роботу в полі. Наразі господарствами ТОВ "СП "ПАЕК" повним ходом іде посівна льону, коріандру та ярого ячменю. Миколаївщина продовжує аграрну справу в умовах війни. Нас не зламати", – зазначив він.

У 2024 році врожай буде меншим

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com