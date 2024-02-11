Експерти збільшили прогноз експорту української пшениці та кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, у якому збільшило показники експорту української пшениці та кукурудзи.

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Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Експорт української пшениці та кукурудзи

Зазначається, що відповідно до оновлених прогнозів USDA, в 2023/24 МР показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються без змін: 23,4 млн т та 30,5 млн т відповідно.

Водночас, експорт української пшениці збільшується на 1 млн т до 15,0 млн т, а кукурудзи на 2 млн т до 23,0 млн т.

Крім того, оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2023/24 МР передбачає збільшення пропозиції, споживання, торгівлі, але зниження кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва пшениці збільшено на 0,8 млн т, насамперед завдяки зростанню виробництва в Іраку та Аргентині (+0,5 млн т до 15,5 млн т).

Також прогноз світового споживання в 2023/24 МР зріс на 1,1 млн т до 797,5 млн т, в основному завдяки збільшенню споживання в харчовій, насіннєвій та промисловій галузях Індії, де уряд продовжує розпродавати запаси для подолання цінової інфляції.

Прогноз світової торгівлі

USDA прогнозує зростання світової торгівлі на 1,2 млн т до 210,7 млн т завдяки збільшенню експорту з України (+1 млн т до 15,0 млн т), Аргентини (+0,5 млн т до 10,5 млн т), Австралії (+0,5 млн т до 19,5 млн т) та Туреччини, що більш ніж компенсувало скорочення експорту з Великої Британії (-1,1 млн т до 0,8 млн т) та Бразилії (-0,3 млн т до 2,5 млн т).

Натомість прогнозовані кінцеві запаси на 2023/24 рік знижені на 0,7 млн т до 259,4 млн т, що є найнижчими показниками з 2015/16 МР, через скорочення запасів в Індії, Китаї та Україні.

Згідно з оновленими прогнозами USDA на світовому ринку кукурудзи в 2023/24 МР передбачається скорочення виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Світове виробництво кукурудзи в 2023/24 МР прогнозується нижчим на 3,2 млн т до 1 232,6 млн т. Скорочення світового виробництва кукурудзи відбулося за рахунок скорочення в Бразилії (-3,0 млн т до 124,0 млн т), Мексиці (-0,5 млн т до 25,0 млн т) та Сербії, що частково компенсувалося зростанням виробництва в Індії та Туреччині.

Також прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи скоротився на 3,2 млн т до 322,1 млн т. Основне скорочення кінцевих запасів відбулося в Україні, Бразилії, Індії, ЄС, Мексиці та Парагваї.

Експорт українського зерна вже перевищив 25 млн тонн

Згідно з оперативними даними, станом на 9 лютого Україна з початку 2023/24 МР експортувала 25,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,3 млн тонн було відвантажено в лютому.

У розрізі культур з початку поточного сезону було експортовано:

пшениці – 9,8 млн тонн; -

ячменю – 1,5 млн тонн;

жита – 1 тис. тонн;

кукурудзи – 13,6 млн тонн.

Зауважимо, у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13 %.

Джерело фото: ua.depositphotos.com