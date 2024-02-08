Консервовані томати, варення, курятина: чим Україна годує Європу

У 2023 році поставки вітчизняної сільгосппродукції до Європейського Союзу становили $12,6 млрд, що лише на $ 0,5 млрд (-3,8 %) менше рекордного показника 2022 року у $13,1 млрд. Це другий за вартістю результат за часів Незалежності України.

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Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що у товарній структурі вітчизняних поставок до Європейського Союзу 82 % припадає на експорт зернових та олійних культур, олії та жирів, залишків переробної промисловості.

ЄС - головний ринок збуту української агропродукції

Вже кілька років поспіль Європейський Союз виступає головним ринком для збуту цілої низки різних агропродовольчих продуктів з України.

У 2023 році це були:

м’ясо птиці – 407 млн дол. США (51 % вартості закордонних продажів цього виду агропродукції);

яйця (39 млн дол. США, 64 %);

яєчні продукти (36 млн дол. США, 92 %);

мед (112 млн дол. США, 93 %);

живі рослини, саджанці, продукти квітництва (3 млн дол. США, 75 %);

плоди, ягоди, горіхи (198 млн дол. США, 77 %);

пшеничне борошно (25 млн дол. США, 60 %);

крохмаль (19 млн дол. США, 51 %);

цукор і цукрові кондитерські вироби (487 млн дол. США, 82 %);

вироби з тіста (43 млн дол. США, 81 %);

хлібобулочні солодощі (122 млн дол. США, 57 %);

консервовані томати (12 млн дол. США, 91 %);

варення, желе, мармелади (9 млн дол. США, 69 %);

соки (84 млн дол. США, 57 %);

дріжджі (38 млн дол. США, 90 %);

морозиво (19 млн дол. США, 58 %),

безалкогольні напої (63 млн дол. США, 67 %);

етиловий спирт концентрацією не менш як 80 % об. (78 млн дол. США, 92 %).

Зауважимо, з 6 червня 2023 року Євросоюз ще на рік продовжив дію преференційного режиму для України зі зняттям мит, квот та інших обмежень на українську продукцію.

Крім того, в січні 2024 року Єврокомісія запропонувала оновити його умови, згідно з якими разом з черговим продовженням застосовуватиметься механізм відслідковування імпорту з України м’яса птиці, яєць і цукру.

При перевищенні обсягів за середні рівні 2022-2023 років до цих трьох товарних позицій застосовуватимуться імпортні тарифи.

"У 2024 році ймовірним є збереження обмежень на українську сільськогосподарську продукцію як зі сторони ЄС загалом, так і окремими його членами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Нині європейський ринок все ще залишається визначальним для формування підсумкових доходів нашого аграрного експорту, характеризуючись меншими ризиками і доступнішим логістичним сполученням, однак, як продемонстрував фактичний досвід попередніх років, така ситуація може доволі динамічно змінюватись", - підсумовують в в "Інституті аграрної економіки".

Країни ЄС стали основними споживачами українських харчів у світі

У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

У 2023 році зменшилась експортна виручка в розрізі всіх основних географічних регіонів збуту – Європейського Союзу, Азії та Африки

У 2023 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн – членів ЄС зменшилися проти показника 2022 року у 13,1 млрд дол. США на 4 % і склали 12,6 млрд дол. США.

Водночас частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вдруге поспіль оновила свій найбільший показник і склала минулого року 57 % від усього українського агроекспорту.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 2023 року 13 %.

Джерело фото: ua.depositphotos.com