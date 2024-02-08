Запровадження квот на експорт цукру у ЄС може призвести до закриття українських цукрових заводів

Введення Європейським Союзом експортних обмежень на український цукор негативно вплине на цукрову промисловість країни та може призвести до закриття декількох цукрових заводів.

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Про це розповів в.о. голови Національної асоціації виробників цукру України ("Укрцукор") Назар Михайловин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це суттєво вдарить по вітчизняним виробникам цукру, оскільки наша галузь орієнтована на експорт, а введені обмеження та заборони можуть спричинити перевиробництво в цьому сезоні та закриття заводів.

"Це дуже згубно позначиться на вітчизняних виробниках цукру. Ми сподівалися, що зможемо експортувати цукор, тим самим зберігаючи і розвиваючи нашу галузь. Обмеження, ліцензування та заборони призведуть до перевиробництва в поточному сезоні та закриття заводів", - сказав він.

Михайловин додає, що у виробничому році 2023-2024 українські цукрові заводи виробили 1,8 млн тонн цукру при внутрішньому попиті в 900 тис. тонн, що давало можливість експортувати до 900 тис. тонн. При цьому, основними споживачами українського цукру в ЄС були переробні підприємства, які цінують його за якість, відповідність стандартам ЄС та відносну дешевизну.

У разі запровадження ЄС квот та інших обмежень, українським виробникам доведеться орієнтуватися на світові ринки, зокрема Азію та Африку, для чого необхідний доступ до морських шляхів.

"Тут більше питання вартості логістики. Через блокаду польських, угорських пунктів пропуску у нас подорожчала логістика майже в два з половиною рази. Адже потрібно враховувати і доставку цукру в який-небудь найближчий порт, а потім саме транспортування морем для доставки в ці країни", - сказав Михайловин.

Повідомляється, що "Укрцукор" вважає пропозицію Європейської Комісії про квоту більш прийнятною порівняно з пропозиціями європейських асоціацій виробників цукру, хоча ідеальним варіантом було б відсутність будь-яких обмежень.

Польські підприємці вимагають ембарго на цукор з України

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

Підприємці пояснюють це тим, що після тимчасового скасування квот на імпорт української сільськогосподарської продукції в ЄС, імпорт українського цукру значно зріс і це серйозно ударило по підприємцям країн Євросоюзу, що є сусідами з Україною.

Виробники закликають нового міністра сільського господарства Чеслава Сєкєрського зупинити імпорт українського цукру та виступити в Брюсселі за скасування рішення про необмежений доступ української сільгосппродукції на ринок ЄС, а також повернути квоти, які існували раніше.

Окрім польських виробників, у кінці листопаду французькі виробники цукрових буряків також вимагали реекспортувати зростаючий імпорт цукру з України за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

Михайловин вважає, що згідно з пропозицією Польщі, розрахунок допустимої квоти на постачання цукру до ЄС міг би ґрунтуватися на даних за 2021-2023 роки, що суттєво обмежило б потенційні обсяги експорту. Від початку війни в 2022 році до червня Україна отримала право на безмитний експорт цукру, але раніше могла експортувати не більше 20 тис. тонн на рік. У 2022 році експорт становив близько 150 тис. тонн, а у 2023 році - 550 тис. тонн.

Тим часом, у Європейській комісії впевнені, що аграрний експорт з України не має негативного впливу на ринки ЄС. Дана тема обговорювалася під час засідання комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com