Введение квот на экспорт сахара в ЕС может привести к закрытию украинских сахарных заводов

Введение Европейским Союзом экспортных ограничений на украинский сахар окажет негативное влияние на сахарную промышленность страны и может привести к закрытию нескольких сахарных заводов.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом рассказал и.о. главы Национальной ассоциации производителей сахара Украины ("Укрсахар") Назар Михайловин в комментарии агентству " Интерфакс-Украина ".

По его словам, это существенно ударит по отечественным производителям сахара, поскольку наша отрасль ориентирована на экспорт, а введенные ограничения и запреты могут повлечь за собой перепроизводство в этом сезоне и закрытие заводов.

"Это очень губительно отразится на отечественных производителях сахара. Мы надеялись, что сможем экспортировать сахар, тем самым сохраняя и развивая нашу отрасль. Ограничения, лицензирования и запреты приведут к перепроизводству в текущем сезоне и закрытию заводов", - сказал он.

Михайловин добавляет, что в производственном году 2023-2024 украинские сахарные заводы произвели 1,8 млн. тонн сахара при внутреннем спросе в 900 тыс. тонн, что давало возможность экспортировать до 900 тыс. тонн. При этом основными потребителями украинского сахара в ЕС были перерабатывающие предприятия, которые ценят его качество, соответствие стандартам ЕС и относительную дешевизну.

В случае введения ЕС квот и других ограничений, украинским производителям придется ориентироваться на мировые рынки, в частности, Азию и Африку, для чего необходим доступ к морским путям.

"Здесь больше вопрос стоимости логистики. Из-за блокады польских, венгерских пунктов пропуска у нас подорожала логистика почти в два с половиной раза. Ведь нужно учитывать и доставку сахара в какой-нибудь ближайший порт, а затем саму транспортировку морем для доставки в эти страны", – сказал Михайловин.

Сообщается, что "Укрсахар" считает предложение Европейской Комиссии о квоте более приемлемым по сравнению с предложениями европейских ассоциаций производителей сахара, хотя идеальным вариантом было бы отсутствие каких-либо ограничений.

Польские предприниматели требуют эмбарго на сахар из Украины

Польские производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с требованием запретить импорт украинского сахара в Польшу, утверждая, что это представляет угрозу для их бизнеса.

Предприниматели объясняют это тем, что после временной отмены квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, импорт украинского сахара значительно вырос и это серьезно ударило по соседствующим с Украиной предпринимателям стран Евросоюза.

Производители призывают нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского остановить импорт украинского сахара и выступить в Брюсселе за отмену решения о неограниченном доступе украинской сельхозпродукции на рынок ЕС, а также вернуть существовавшие ранее квоты.

Кроме польских производителей, в конце ноября французские производители сахарной свеклы также требовали реэкспортировать растущий импорт сахара из Украины за пределы Европы, чтобы не нанести ущерба местным производителям.

Михайловин считает, что согласно предложению Польши, расчет допустимой квоты на поставку сахара в ЕС мог бы основываться на данных за 2021-2023 годы, что существенно ограничило бы потенциальные объемы экспорта. С начала войны в 2022 году по июнь Украина получила право на беспошлинный экспорт сахара, но раньше могла экспортировать не более 20 тыс. тонн в год. В 2022 году экспорт составил около 150 тыс. тонн, а в 2023 году – 550 тыс. тонн.

Между тем, в Европейской комиссии уверены, что аграрный экспорт из Украины не оказывает негативного влияния на рынки ЕС. Данная тема обсуждалась на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития в Брюсселе.

Источник фото: ua.depositphotos.com