В Минагрополитики рассказали, хватит ли украинцам производимого в Украине сахара

В течение 2023 и начала 2024 года было произведено около 1 млн 800 тысяч тонн сахара, в то время как для внутренних нужд украинцев ежегодно нужно до миллиона тонн сахара.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В то же время, как рассказали на очередном совещании по вопросам развития сахарной отрасли, средняя оптовая цена за тонну в начале 2024 года составляет 23-24 гривны за килограмм.

По словам Высоцкого, в целом ситуация на рынке сахара стабильная.

"Произведенного продукта достаточно для внутренних потребностей украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта", - говорится в сообщении Минагрополитики.

Высоцкий также отметил, что для внутренних нужд украинцев ежегодно нужно до 1 миллиона тонн сахара. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, предельный объем экспорта сахара в 2023/2024 маркетинговом году составляет до 650 тыс. тонн.

В Минагрополитики напомнили, что в ноябре 2023 года с Национальной ассоциацией сахарников Украины ("Укрсахар") был подписан Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, регулируются объемы экспорта сахара на основе предварительного баланса спроса и предложения в 2023/2024 маркетинговом году.

Добавим, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Из 2,7 млн. тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара, что стало лучшим показателем по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.

Также мы сообщали, что в декабре 2023 года в Украине выросли средние цены на продукты питания, однако в некоторых секторах произошло снижение цен, в том числе на сахар – на 5,8%.

Фото: ua.depositphotos.com