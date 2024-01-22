Производство молока в Украине продолжает уменьшаться: что будет с ценами

В 2023 году наблюдалось снижение производства молока на 3.3% по сравнению с предыдущим годом. Сокращения поголовья коров и объемов надоя молока продолжатся и в этом году, что повлечет рост цен на отечественную продукцию.

Об этом пишет Инфагро .

Сообщается, что за год количество коров в Украине сократилось на 4,6%, что составляет 1290 тысяч голов, причем основное снижение произошло в частных хозяйствах, а в сельскохозяйственных предприятиях падение составило всего 1,3%.

В целом производство молока уменьшилось на 3,3% до примерно 7412 тыс. тонн. В домохозяйствах объемы надоя значительно снизились, в то время как в сельскохозяйственных предприятиях этот показатель мог даже увеличиться на 7% до 2,8 тыс. тонн.

Согласно таким показателям цены на молочные продукты на внутреннем рынке в прошлом году выросли: свежие молокопродукты подорожали на 7-10%, сыры на 7%, а масло выросло в цене почти на 40%. В 2024 году удорожание "молочки" ожидается еще на уровне 5-7%.

"В отличие от переработчиков, производители молока в 2023 году достаточно хорошо заработали, ведь сейчас закупочная цена молока примерно на 22% выше года назад, а себестоимость производства значительно снизилась. В начале года операционная маржа производства молока в отдельных высокопроизводительных хозяйствах уже превышает 70% ", – говорится в сообщении.

Отметим, что с середины января 2024 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается активизация их объема продаж, что приводит к повышению цен. Молоко с лета подорожало уже четверть, а отпускные цены на сыр удалось увеличить в среднем на 10%. Рентабельность производства сыра в Украине стала совсем скудной.