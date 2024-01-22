Виробництво молока в Україні продовжує зменшуватися: що буде з цінами

У 2023 році спостерігалося зниження виробництва молока на 3.3% порівняно з попереднім роком. Скорочення поголів'я корів та обсягів надою молока продовжаться і цьогоріч, що потягне за собою зростання цін на вітчизняну продукцію.

Про це пише Інфагро.

Повідомляється, що за рік кількість корів в Україні скоротилася на 4,6%, що становить 1290 тис. голів, причому основне зниження відбулося у приватних господарствах, а в сільськогосподарських підприємствах падіння становило всього 1,3%.

Загалом виробництво молока зменшилося на 3,3% до приблизно 7412 тис. тонн. У домогосподарствах обсяги надою значно знизилися, в той час як в сільськогосподарських підприємствах цей показник міг навіть збільшитися на 7% до 2,8 тис. тонн.

Відповідно до таких показників, ціни на молочні продукти на внутрішньому ринку минулого року зросли: свіжі молокопродукти подорожчали на 7-10%, сири на 7%, а масло зросло в ціні майже на 40%. У 2024 році здорожчання "молочки" очікується ще на рівні 5-7%.

"На відміну від переробників, виробники молока у 2023 році досить добре заробили, адже зараз закупівельна ціна молока приблизно на 22% вища ніж рік тому, а собівартість виробництва значно знизилась. На початку року операційна маржа виробництва молока в окремих високопродуктивних господарствах уже перевищує 70%", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з середини січня 2024 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається активізування їхнього обсягу продажів, що призводить до підвищення цін. Молоко з літа подорожчало вже на чверть, а відпускні ціни на сир вдалося збільшити в середньому на 10%. Рентабельність виробництва сиру в Україні стала зовсім мізерною.