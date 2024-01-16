У грудні 2023 року відбулося значне зростання імпорту сиру

В останній місяць 2023 року в Україні спостерігалося суттєве зростання імпорту сиру – показник склав 29%. Разом з тим, якщо оцінити ситуацію за весь 2023 рік, то в цілому зовнішні закупки сичужних сирів у порівнянні з 2022 роком не збільшились.

Про це повідомляє Інфагро.

За оцінками аналітиків, у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було минулого року.

У грудні 2023 року в імпорті сичужного сиру традиційно найбільшими були частки Польщі (38%), а також Нідерландів (17%) та Німеччини (16%). Частки Франції та Італії становили 8% і 7% відповідно.

Проте слід зазначити, що у 2023 році досить суттєвим був і експорт сиру, хоча й на 17% меншим у порівнянні з показниками успішного 2022 року. У грудні найбільше сиру (включно з сирним продуктом) Україна експортувала до Молдови (42%) і Казахстану (42%), помітними були також частки Латвії (7%) та Лівії (2%).

Нагадаємо, в останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами. Але, якщо порівнювати ціни українських сирів і товару з Польщі, виявиться, що останній набагато дешевший.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Додамо, що аналітики Інфагро очікують зростання імпорту польського сиру відразу після розблокування кордонів між Україною та Польщею. Як стало відомо 16 січня, польські перевізники, які страйкували на кордоні з Україною, завершили блокування пунктів пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".

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