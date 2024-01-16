Польські протестувальники розблокували КПП "Краківець" та "Рава-Руська"

16 січня польські перевізники, які страйкували на кордоні з Україною завершили блокування пунктів пропуску "Краківець" та "Рава-Руська", повідомили у Держприкордонслужбі України.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні близько 16:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне", - повідомили прикордонники.

Прикордонники разом із працівниками контрольних служб вживають заходів для максимального прискорення пропуску вантажівок, але на даний час перед цими пунктами пропуску в черзі знаходиться майже 700 вантажівок.

Зазначається, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється в звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше у вівторок польські далекобійники досягли з урядом певної згоди і мали призупинити свій протест починаючи з 11:00 години 17 січня.

Один з організаторів протесту, Томаш Борковський з Комітету захисту польських перевізників заявив, що протест таки буде призупинено, але не закінчено повністю. "Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд", - сказав він.

Як розповів міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, його відомство уклало з організаторами блокади пунктів пропуску на польсько-українському кордоні угоду, згідно з якою, учасники протесту призупиняють свою акцію до 1 березня. Цю дату підтвердив і український міністр Олександр Кубраков.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, серед домовленостей Міністерства інфраструктури Польщі з протестувальниками, зокрема, пошук компенсації перевізникам, які втратили східні ринки через вторгення РФ до України.

Також ідеться про посилення перевірок для запобігання каботажним перевезенням та створення системи контролю за транспортними послугами українських компаній.

Домовленості серед іншого включають заходи, які раніше погодили на рівні міністерств обох країн, в тому числі створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на КПП "Ягодин – Дорогуськ". Зазначається, що технічно ця можливість доступна, і як тільки буде відновлено стабільний рух на пункті пропуску, буде оцінена ефективність такого рішення.

Крім того, умовою було відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для порожніх вантажівок, що також було виконано, і початок пілотного проєкту на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" з проїзду без реєстрації в "єЧерзі". Останній захід наразі триватиме один місяць, після чого буде оцінена його ефективність.

Зі свого боку, позиція українського Мінвідновлення полягала в реалізації цього заходу лише після розблокування кордону. Відповідно, з 16 січня такая реєстрація призупиняється. На цей КПП направляються інспектори "Укртрансбезпеки" для забезпечення порядку на дорозі.

В свою чергу, раніше міністерства також погодили запуск спільної робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень та забезпечення ефективного митного та прикордонного контролю. Перше її засідання було проведено 8 січня. Результатом діяльності групи стане спільний план дій на рівні міністерств для збалансування ринку двосторонніх перевезень та зменшення черг на кордонах.

Нагадаємо, польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною 6 листопада 2023 року. Вони фактично заблокували кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.