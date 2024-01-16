Польські протестувальники призупинять блокаду кордону

16 січня польські далекобійники досягли з урядом певної згоди і призупинять свій протест у 17 січня о 11:00 призупинять свій протест.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву організатора Томаша Борковського з Комітету захисту польських перевізників.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало сьогодні прес-конференцію, під час якої має бути підписано угоду.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд", — сказав Борковскі.

Що відбувається на польському кордоні

Нагадаємо, 24 грудня польські фермери вирішили тимчасово припинити акцію протесту на кордоні з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця. 4 січня блокада знову відновлена, оскільки фермери не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Ввечері 6 січня стало відомо про підписання угоди між міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкерським та протестуючими фермерами, тому блокада була завершена.

Нагадаємо, польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною 6 листопада 2023 року. Вони фактично заблокували кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.