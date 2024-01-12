Польські перевізники заговорили про поновлення страйків на "Медика-Шегині"

Польські перевізники запланували нову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" з 15 січня 2024 року, але отримали відмову від місцевої влади.

Про це повідомив власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.

У листі, який він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook 11 січня, йдеться про те, що акція протесту може бути поновлена 15 січня.

"З Медики поїхали фермери, до Медики повертаються перевізники", - написав він.

Також зазначається, що вимоги протестуючих залишилися незмінними, а основною вимогою є скасування транспортного безвізу для України.

Лист протестувальників. Фото: Rafał Mekler / Facebook

Згідно з листом, блокада кордону мала б початися 15 січня 2024 року о 09:00 і проходити цілодобово до 15 березня 2024 року. Однак місцева влада відмовила перевізникам у проведенні протесту, про що свідчить печатка на листі.

У протестувальників є право оскаржити рішення місцевої влади у суді. Суд повинен розглянути справу протягом доби.

Акції протесту на українсько-польському кордоні

Польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною 6 листопада 2023 року. Вони фактично заблокували кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пункт "Шегині-Медика" було заблоковано 23 листопада, а до протесту перевізників приєдналися фермери з асоціації "Ошукане село".

24 грудня блокада пункту пропуску "Медика – Шегині" фермерами була тимчасово припинена, але вранці 4 січня знову відновлена. Це сталося тому, що фермери не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Ввечері 6 січня стало відомо про підписання угоди між міністром сільського господарства Польщі Чеславом Сєкерським та протестуючими фермерами.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв, серед яких:

запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих;

збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих;

збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

В угоді зазначається, що протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін.

Таким чином, остання акція протестів від польських фермерів на пункті пропуску "Медика-Шегині" завершилася 6 січня.