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Польские перевозчики заговорили о возобновлении акции протеста на "Медика-Шегини"
Польские перевозчики запланировали новую блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" с 15 января 2024 года, но получили отказ от местных властей.
Об этом сообщил владелец логистической компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.
В письме, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 11 января, говорится, что акция протеста может быть возобновлена 15 января.
"Из Медики уехали фермеры, в Медику возвращаются перевозчики", - написал он.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также отмечается, что требования протестующих остались неизменными, а основным требованием является отмена транспортного безвиза для Украины.
Согласно письму, блокада границы должна начаться 15 января 2024 в 09:00 и проходить круглосуточно до 15 марта 2024 года. Однако местные власти отказали перевозчикам в проведении протеста, о чем свидетельствует печать на письме.
У протестующих есть право обжаловать решение местных властей в суде. Суд должен рассмотреть дело в течение суток.
Акции протеста на украинско-польской границе
Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Они фактически заблокировали границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Пункт "Шегини-Медика" был заблокирован 23 ноября, а к протесту перевозчиков присоединились фермеры из ассоциации "Обманутое село".
24 декабря блокада пункта пропуска "Медика - Шегини" фермерами была временно прекращена, но утром 4 января снова возобновлена. Это произошло потому, что фермеры не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.
Вечером 6 января стало известно о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским и протестующими фермерами.
Министр пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых:
- запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых;
- увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых;
- сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.
В соглашении отмечается, что протест на пункте пропуска в Медике приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений.
Таким образом, последняя акция протестов от польских фермеров на пункте пропуска "Медика-Шегини" завершилась 6 января.