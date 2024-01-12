Польские перевозчики заговорили о возобновлении акции протеста на "Медика-Шегини"

Польские перевозчики запланировали новую блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" с 15 января 2024 года, но получили отказ от местных властей.

Об этом сообщил владелец логистической компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер.

В письме, которое он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 11 января, говорится, что акция протеста может быть возобновлена 15 января.

"Из Медики уехали фермеры, в Медику возвращаются перевозчики", - написал он.

Также отмечается, что требования протестующих остались неизменными, а основным требованием является отмена транспортного безвиза для Украины.

Письмо протестующих. Фото: Rafał Mekler/Facebook

Согласно письму, блокада границы должна начаться 15 января 2024 в 09:00 и проходить круглосуточно до 15 марта 2024 года. Однако местные власти отказали перевозчикам в проведении протеста, о чем свидетельствует печать на письме.

У протестующих есть право обжаловать решение местных властей в суде. Суд должен рассмотреть дело в течение суток.

Акции протеста на украинско-польской границе

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Они фактически заблокировали границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Пункт "Шегини-Медика" был заблокирован 23 ноября, а к протесту перевозчиков присоединились фермеры из ассоциации "Обманутое село".

24 декабря блокада пункта пропуска "Медика - Шегини" фермерами была временно прекращена, но утром 4 января снова возобновлена. Это произошло потому, что фермеры не получили подтверждения от польского правительства, что их требования будут выполнены.

Вечером 6 января стало известно о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским и протестующими фермерами.

Министр пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых:

запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых;

увеличение кредитования на ликвидные ссуды на 2,5 млрд злотых;

сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

В соглашении отмечается, что протест на пункте пропуска в Медике приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений.

Таким образом, последняя акция протестов от польских фермеров на пункте пропуска "Медика-Шегини" завершилась 6 января.